حديث قد يغضب الكثيرين... تحذير لاوتارو من الانتقال إلى برشلونة

نصح المدير الفني الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بعدم الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل، وأن يبقى مع إنتر.

وبرر كابيلو وجهة نظره، بحصول اللاعب على فرصة اللعب بشكل أساسي والاستمرار في التألق، بدلا من خوض تجربة غير مضمونة.

ويرى كابيلو أنه في ظل تواجد لويس سواريز وأنطوان جريزمان، لن يتمكن المهاجم الأرجنتيني من اللعب أساسيا.

وقال كابيلو لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"و: "لو كنت مكانه سأبقى في إنتر، لأنه في برشلونة سيكون بديلا ولن يحصل على فرصة المشاركة الأساسية".

وأضاف "لقد قدم لاوتارو مستويات مميزة مع إنتر واعتاد على أجواء الدوري الإيطالي، استمراره هناك سيكون أفضل له ليواصل التألق".

يذكر أن لاوتارو مارتينيز لديه شرط جزائي في عقده مع إنتر يقدر بـ111 مليون يورو، بينما يريد برشلونة مبادلته بلاعبين دون دفع أي أموال.