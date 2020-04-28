الاتحاد الأوروبي يحدد موعدا نهائيا لتقديم خطط عودة كرة القدم

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدد موعدا نهائيا وألزم به الاتحادات المحلية في كافة أنحاء القارة، من أجل حسم موقف عودة الدوريات.

طالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تقديم خطط عودة النشاط الكروي في موعد أقصاه 25 مايو/ أيار المقبل، وهو نفس موعد الاجتماع المنتظر لأعضاء الاتحاد.

ورغم الإلزام، كف الاتحاد الأوروبي عن تعاطفه مع الاتحادات المحلية التي لن تستطيع تقديم خطتها بحلول ذلك الموعد في ظل عدم وضوح رؤية الحكومات.

UEFA has requested the top European leagues be in a position to communicate their plans to finish the season by May 25 📅 pic.twitter.com/a2auJt9p1C — Goal (@goal) April 28, 2020

وقرر الاتحاد منح الاتحادات والروابط القدرة على إلغاء البطولات الخاصة بهم في حالة واحدة فقط، وهي عدم موافقة حكومة بلادهم على استئناف الأحداث الرياضية قبل ذلك التاريخ.

وينقسم الاتحاد الأوروبي في الرأي بين إكمال البطولات كما بدأت بنفس القواعد وبين وضع نظم جديدة لها وأشكال تسمح بلعب أقل عدد ممكن من المباريات لحسم الأبطال والمتأهلين لدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يخطط لعودة بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن تقام البطولات بنظام مجمع في مكان واحد.