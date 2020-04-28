هاني أبو ريدة يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصري

أعلن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه قرر خوض انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة.

وقال أبو ريدة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة المصرية اليوم الثلاثاء: "قررت بصفة نهائية، خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وقائمتي ستكون بها بعض الوجوه القديمة والجديدة"، بحسب ما ذكر موقع "كوورة" الرياضي العربي.

وأضاف: "لابد أن تكون هناك وجوه جديدة في اتحاد الكرة المصري، وهذا ما حرصت عليه في الانتخابات الماضية".

وأوضح: "حتى الآن لم أحسم قائمتي الانتخابية، في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا، اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري حاليا سيتم التمديد لها لفترة بسيطة نظرا لصعوبة إقامة الجمعية العمومية في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بسبب فيروس كورونا".

وأعلن أبوريدة دعمه لتطبيق بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة للاتحاد مؤكداً أن هذا البند تم تطبيقه من قبل عليه ومنعه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة عام 2012، بحسب الموقع.

وأشار إلى أنه يؤيد إضافة بند تضارب المصالح وهو ما يقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موضحاً أن العمل الإعلامي قد يتسبب في تضارب المصالح قائلاً: "عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق أوقف عمله الإعلامي حين تولى منصبه".