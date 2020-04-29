فيروس كورونا يرفض الخروج من نادي "يوفنتوس" الإيطالي

وأكدت التقارير الإيطالية بحسب "ذا صن" أن نجم منتخب "يوفينتوس" الإيطالي، باولو ديبلا، لا يزال يحمل في جسمه فيروس كورونا المستجد، وأنه أجرى 4 فحوصات أكدت إصابته خلال الأسابيع الستة الأخيرة.
وأشارت صحيفة "سكاي نيوز" إلى أن ديبلا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، لكن النتائج أتت صادمة للمرة الرابعة، حيث أكدت إصابته.
Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020
وكان نجم الكرة العالمي قد كشف عن إصابته هو وصديقته، في 21 مارس/آذار الماضي، بفيروس كورونا، ونشر الخبر في صفحته الرسمية على "إنستغرام".
ومازال النجم يحمل الفيروس في جسمهن في حين أعلنت خطيبته تعافيها من الفيروس نهاية شهر مارس/آذار، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابتها مرة أخرى.
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