فيروس كورونا يرفض الخروج من نادي "يوفنتوس" الإيطالي

أشارت التقارير الإعلامية الإيطالية إلى أن مهاجم منتخب "يوفينتوس" الإيطالي لا يزال يحمل مرض "كوفيد 19" بالرغم من مرور 6 أسابيع على إصابته.

وأكدت التقارير الإيطالية بحسب "ذا صن" أن نجم منتخب "يوفينتوس" الإيطالي، باولو ديبلا، لا يزال يحمل في جسمه فيروس كورونا المستجد، وأنه أجرى 4 فحوصات أكدت إصابته خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

وأشارت صحيفة "سكاي نيوز" إلى أن ديبلا خضع لاختبار فيروس كورونا مؤخرا، لكن النتائج أتت صادمة للمرة الرابعة، حيث أكدت إصابته.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

وكان نجم الكرة العالمي قد كشف عن إصابته هو وصديقته، في 21 مارس/آذار الماضي، بفيروس كورونا، ونشر الخبر في صفحته الرسمية على "إنستغرام".

ومازال النجم يحمل الفيروس في جسمهن في حين أعلنت خطيبته تعافيها من الفيروس نهاية شهر مارس/آذار، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية إصابتها مرة أخرى.