صحيفة: الصراع بين السعودية وقطر ينتقل إلى حقوق بث الدوري الإنجليزي

وتعد مجموعة "بي إن" القطرية، من أكبر شركاء البث خارج إنجلترا للدوري الإنجليزي الممتاز، ويرتبط الطرفان بعقد شراكة لمدة 3 أعوام مقابل 500 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أوضحت أن هناك مصادر مقربة من السعودية عقب الاستحواذ على نيوكاسل ستسعى للضغط على الأندية الإنجليزية للقبول بالعرض الجديد.

وأوضح مصدر للصحيفة، أن الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال لهما شعبية هائلة في السعودية، وبالنسبة للدوري الممتاز، فهو سوق غير مستغل من حيث الربح التجاري.

وقال المصدر "إذا مرت عملية استحواذ نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي، إنها مناقصة مفتوحة من المقرر أن تبدأ العام المقبل ولديهم القوة المالية لتجاوز قطر".

وأتم "سيجد الدوري الإنجليزي قنوات أجنبية أخرى تريد عقد صفقات مخفضة بعد فيروس كورونا، والسعودية هي الفرصة المثالية لتعويض جزء كبير من هذه الخسارة".

يذكر أن مجموعة "بي إن" أرسلت خطابا لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز وإدارة والرابطة، طالبت فيها بعدم السماح ببيع نيوكاسل يونايتد كون "الحكومة السعودية" هي من ستشتريه.