"كاف" يكشف حقيقة استئناف دوري أبطال أفريقيا في يونيو

كشف عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة استئناف دوري أبطال أفريقيا نسخة (2019 - 2020)، في يونيو/حزيران المقبل.

ونفى باه، في تصريحات لموقع "le360" المغربي، أن يكون "كاف" استقر على مواعيد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

وقال باه إن "كاف لم يتخذ أي قرار، ما زال الوقت مبكرا لإعادة جدولة المباريات".

يذكر أن تقارير صحفية، أفادت في الفترة الأخيرة بأن "كاف" يدرس استئناف المسابقات القارية على مستوى الأندية خلال شهر يونيو المقبل.

ووصلت مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى مرحلة دور الأربعة، إذ يواجه الأهلي نادي الوداد، في المقابل يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.

وكان من المقرر أن يلعب الفريق المصري الثالث وهو بيراميدز ضد حوريا كوناكري الغيني، بينما يواجه نهضة بركان نظيره حسنية أغادير في قمة مغربية، وذلك في بطولة الكونفدرالية.

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يشار إلى أن "كاف" أصدر قرارا في الفترة الأخيرة تم من خلاله تأجيل مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى على خلفية انتشار فيروس كورونا والذي أثر على العالم بأكمله.