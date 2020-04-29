تعليق من أحد شيوخ الأزهر على محمد صلاح

حرص الشيخ الشحات العزازي، وهو أحد شيوخ الأزهر، على الإشادة بنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال العزازي: "محمد صلاح مثال يحتذى به، ويجب أن نربي أبناءنا على نموذج محمد صلاح، ونعلم أطفالنا كيف كان مشواره، وكم جد واجتهد وتعب".

وفي تصريحات تلفزيونية ، أكد العزازي أن محمد صلاح اتخذ أول خطوة في النجاح مع صدق النية، حيث أن الإنسان لا ينجح بنية النجاح ولا يسعد بنية الإسعاد ولا ينجز بنية الإنجاز، ما لم يعمل ويجتهد.

وأشار الشيخ الأزهري إلى أن النجم المصري بات يمثل حاليا قدوة للشباب العربي الطامح إلى بلوغ العالمية، بعد أن ترعرع صلاح في ظل ظروف مادية صعبة اضطرته للتخلي عن حلمه في الدراسة الجامعية، لكنه رفض الاستسلام.

وسار صلاح بحسب العزازي، قدما نحو تحقيق النجاح حتى بات يشغل اليوم وسائل الإعلام العالمية كافة، في مسيرة كروية، استهلها في نادي المقاولون العرب، قبل الانتقال إلى أوروبا للانضمام إلى فريق بازل السويسري، أكد خلالها موهبته.

واستقر صلاح أخيرا في 2017 مع ليفربول الإنجليزي، حيث تألق في صفوفه خلال موسمه الأول، ونجح في أن يصبح الهداف التاريخي للنادي، كما فاز معه بلقب دوري الأبطال.

ويواصل محمد صلاح نجاحاته مع ليفربول بتصدر الدوري الإنجليزي مع بقاء ست جولات يمكن لها إن استكملت في إهداء ليفربول لقبه الأول منذ 30 عاما.