رغم كورونا... الإمارات تعلن موعد استئناف النشاط الكروي

باتت الإمارات أول دولة عربية تعلن بشكل واضح عن خطتها لعودة النشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل رسمي، عودة النشاط الكروي في البلاد بحلول أغسطس/آب المقبل.

وجاء القرار عقب تنسيق ومتابعة مع الجهات المختصة بدولة الإمارات، بحسب ما أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإماراتي حرصه ومؤسسات الدولة على حماية وسلامة كل أفراد المجتمع في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستكون عودة النشاط الكروي في الإمارات بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة مستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي ومراعاة الوضع الصحي.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة الإماراتي لوائح وآليات القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وقبل فترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل.