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    جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019

    مفاجأة... مصر تجهز لاستضافة كأس العالم 2030... فيديو

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    فجّر الإعلامي المصري محمد شبانة مفاجأة غير متوقعة، وكشف أن مصر تجهز ملف لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، والتقدم بالملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي سيقرر العام المقبل الدولة التي ستنظم أهم حدث رياضي في العالم.

    وقال شبانة، في تصريح لموقع "اليوم السابع"، إن "مصر تهتم بالرياضة وكرة القدم تحديدا، والدليل استضافة أكثر من حدث مهم في الفترة الماضية، والنجاح الباهر الذي نال استحسان قيادات كرة القدم في العالم بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر والإشادات الواسعة من قبل المسئولين سواء في فيفا أو كاف عن التنظيم وأيضاَ إشادة نجوم القارة الأفريقية بالتنظيم".

    وأضاف: "كل هذه الأمور دفعت قيادات الدولة للتجهيز لاستضافة مونديال 2030".

    وتابع: "هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي سيكون المسئول عن ملف الإعداد والتجهيز لاستضافة مونديال 2030 بحكم خبراته وعلاقاته".

    وأشار شبانة إلى أن "استضافة مصر لهذا المونديال سيكون نقلة كبيرة في الرياضة المصرية".

    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    سكرتير كاف: مصر قادرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم
    وأكد أن "مصر قادرة على تنظيم بطولة مميزة بسبب الطفرة الإنشائية والبنية التحتية مؤخراً من ملاعب وفنادق وأشياء أخرى".

    مونديال 2030، ستكون النسخة الـ24 لكأس العالم، ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32 بالمونديال القادم في قطر 2022، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة إلى 48 منتخباً، موزعين على 16 مجموعة، يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفها فقط (وعددهم الإجمالي 32 منتخباً) إلى مرحلة خروج المغلوب.

    وتقدمت مصر مرة واحدة لإستضافة كأس العالم، بنسخة 2010، ولكنها فشلت في جمع أي صوت لتخرج بصفر من الأصوات.

    ويحلم الشعب المصري بكافة أطيافه، بفوز مصر لأول مرة في تاريخها، بشرف تنظيم كأس العالم، وتعويض خيبة خسارة ملف استضافة مونديال 2010، وفازت جنوب أفريقيا بشرف تنظيمه، وتوج بلقبه منتخب إسبانيا في النهائي على حساب منتخب الطواحين الهولندية.

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    الكلمات الدلالية:
    تنظيم كأس العالم, أخبار الرياضة, كأس العالم, كرة قدم, مصر
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