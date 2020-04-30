الإعلان عن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2019-2020

أعلنت رابطة المحترفين الفرنسية، اليوم الخميس، عن تتويج فريق نادي "باريس سان جيرمان" بطلا لدوري الموسم الحالي من دون استكمال ما تبقى من جولات بسبب الحجر المطبق في البلاد.

وجاء قرار الرابطة خلال اجتماع عقد اليوم، لبحث الإجراء الذي يمكن اتخاذه بعد تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وتم إنهاء الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان بطلا له بالرغم من وجود 10 جوالات أخرى على نهاية الدوري، بسبب التخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين.

وصوت مجلس إدارة الرابطة لصالح إنهاء الموسم الجاري، على مستوى الدرجتين الأولى والثانية، وتم تتويج فريق "لوريان" بلقب الدرجة الثانية، بحسب "سكاي نيوز".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قد قرر في وقت سابق عدم استكمال منافسات موسم (2020/2019)، وقال في كلمة له أمام البرلمان الثلاثاء الماضي: "إن مسابقات كرة القدم للمحترفين في البلاد، وغيرها من بطولات الدوري في الرياضات الأخرى، لن تعود قبل سبتمبر/أيلول المقبل"، ما أدى لأخذ قرار إنهاء الموسم الحالي.