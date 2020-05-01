كم كلف نيمار فريقه الفرنسي في كل مباراة شارك بها

أشارت تقارير إعلامية الى حجم التكلفة التي دفعها الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان لكل مباراة شارك فيها نجمه البرازيلي نيمار، منذ انتقاله لصفوفه في 2017.

فبحسب موقع givemesport، فإن نادي العاصمة الباريسية أنفق على البرازيلي منذ انتقاله في عام 2017، حوالي 300 مليون يورو، منها 222 مليوون يورو لصفقة الانتقال لبرشلونة بالإضافة لراتب سنوي وصل لحوالي 70 مليون يورو.

ففي المواسم الثلاثة التي قضاها اللاعب رفقة فريقه شارك في 80 مباراة مسجلا 69 هدفا.

ليكلف اللاعب البرازيلي فريقه الفرنسي، حوالي 3,65 مليون يورو، في كل مباراة شارك بها.

يشار إلى أنه قبل تعليق بطولة الدوري الفرنسي، كان نيمار اللاعب الثاني في أوروبا من حيث الإحصائيات في المرتبة الثانية بعد مهاجم "برشلونة" ليونيل ميسي.

هذا الموسم ، لعب نيمار 15 مباراة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، مسجلا لـ13 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأعلنت رابطة المحترفين الفرنسية، يوم أمس الخميس، عن تتويج فريق نادي "باريس سان جيرمان" بطلا لدوري الموسم الحالي من دون استكمال ما تبقى من جولات بسبب الحجر المطبق في البلاد.