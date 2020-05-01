كيف غادر محمد صلاح روما؟... توتي يكشف التفاصيل للمرة الأولى.. فيديو

كشف فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي، الطريقة التي غادر بها زمليه، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال توتي عبر مقابلة متلفزة بموقع "إنستغرام"، إن "صلاح لم يرحل عن الفريق برغبته، ولكن النادي هو من اضطر لبيعه في 2017".

وأضاف أن "النادي أُجبر على بيع صلاح في ذلك التوقيت نظرا للأزمة المالية التي مر بها والتي جعلته في حاجة لبيع بعض لاعبيه".

وتابع "أريد أن أوضح حقيقة أن صلاح لم يتركنا، في ذلك الوقت كان النادي في أزمة واحتاج إلى الأموال، ولم يكن هو الذي غادر، يجب أن نوضح الأمور"

وأشار توت إلى أنه "منذ مغادرة روما، حقق صلاح نجاحا كبيرا على المستوى الفردي والجماعي، حيث حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وأصبح أفضل لاعب في البريميرليغ وفي أفريقيا".

وأوضح: "بالإضافة إلى ذلك، فقد حقق بطولات جماعية مع الفريق حيث فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وها هو قريب من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز".

يشار إلى محمد صلاح انضم إلى ليفربول قادما من روما صيف العام 2017، في صفقة كلفت الريدز 40 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي في ذلك التوقيت.

ولعب مهاجم ليفربول مع أسطورة روما خلال الفترة بين عامي 2015 و2017، واعتزل فرانشيسكو توتي نهاية الموسم الذي رحل فيه صلاح إلى ليفربول.