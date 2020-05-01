مدرب برشلونة يتحدث عن إمكانية عودة نيمار وصفقة تبادلية مع يوفنتوس

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، حول إمكانية عودة البرازيلي نيمار الى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بالإضافة لإمكانية حدوث صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي.

استبعد سيتين، إمكانية عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف العملاق الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيتين في تصريحات أدلى بها لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإسبانية "222 مليون يورو له (نيمار)؟ كلا لا اعتقد أن هناك أحد يمكنه أن ينفق هذا المبلغ".

وحول إمكانية وجود صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي تتمثل برحيل آرثر وقدوم ميراليم بيانيتش، أجاب سيتين، " أتحدث كثيرا مع المسؤولين في برشلونة، ولا أحد أخبرني عن أي شيء في هذا الشأن، أرثر نفسه طلب مرتين أن يبقى في برشلونة، وأنا أفهمه جيدا، ولو كنت في مكانه، لفعلت ذلك"، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.

مضيفا "بيانتيش لاعب ممتاز، لكن اليوم سوق الانتقالات محفوفة بالمخاطر".