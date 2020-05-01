رونالدو يعود إلى إيطاليا لاستئناف التدريبات مع يوفنتوس

كشفت صحيفة إيطالية، اليوم الجمعة، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قرر العودة إلى إيطاليا لاستئناف التدريبات مع فريقه.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كريستيانو سيعود إلى إيطاليا في عطلة نهاية الأسبوع الجاري (يوم السبت أو الأحد).

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يخضع رونالدو للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله، قبل العودة إلى التدريبات.

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات الفردية بالأندية 4 مايو/ أيار المقبل.

وأضاف كونتي، أن التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديدا في 18 مايو/ أيار، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين"، بحسب صحيفة "ميرور.

وظهر رونالدو في فترات مختلفة وهو يقوم بالتدرب في المنزل خلال فترة الحجر الصحي، حيث شوهد يتدرب منفردا أثناء عدوه بأقصى سرعة مع رفيقته جورجينا رودريجيز وأيضا وهو يقوم بتمارين مع أبنائه.

ونشر رونالدو، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، يظهر فيه يبدل على دراجة ثابتة بينما يشجع نفسه بكلمة "هيا".

رونالدو الآن متواجد في مسقط رأسه ماديرا، حيث سافر إليها منذ بداية فترة الحجر الصحي في إيطاليا.

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا في 9 مارس/ أذار الماضي، حيث أقيمت آخر مباراة يوم 8 من نفس الشهر بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

View this post on Instagram Keep strong guys! Lets go! 💪🏼🏋🏽‍♂️ #stayactive A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 25, 2020 at 4:33am PDT

وكان رونالدو قد توجه في التاسع من مارس/آذار الماضي، إلى ماديرا وبدأ مطلع الشهر الجاري تدريباته بملعب تشوبانا، الفريق الذي ارتدى قميصه قبل انتقاله إلى سبورتنج لشبونة.

وأعلنت الأندية الـ20 المشاركة في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، نيتها استكمال منافسات الموسم الحالي (2019/2020)، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في 4 يونيو/ حزيران المقبل.