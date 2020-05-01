أغويرو: لاعبو الدوري الإنجليزي خائفون من استئناف اللعب

صرح نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، بأن اللاعبين خائفون من استئناف المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، خصوصا وأن لديهم أطفال.

وقال أوغويرو: "أنا خائف، لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين. أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هي صديقتي"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وتابع: "يقولون إن بعض الأشخاص يمكن أن يكونوا مصابين بالفيروس من دون أن تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي يمكن أن ينقلوا العدوى إليك.. ربما أعاني من هذا المرض ولا أدري".

وأصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بيانا عاجلا بشأن استكمال مباريات الموسم الجاري، المتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت أندية الدوري الإنجليزي في بيان مشترك نشرته صحيفة "الديلي صن" البريطانية إلى أن الأندية التزمت بضرورة إنهاء الموسم الجاري، ولكن لم تتفق بعد على تحديد موعد نهائي لإنهاء الموسم فيه.

وقالت الأندية الإنجليزية في بيانها: "استجابة للوباء، قدم الدوري الإنجليزي الممتاز ونوادينا واللاعبون دعمًا حيويًا للمجتمعات والمنظومات الصحية وسيواصلون القيام بذلك بعد استئناف المباراة".