قرار نهائي يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة 1 مايو/أيار، بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري الإنجليزي.

وأسفر اجتماع المشاركين في الدوري الإنجليزي، اليوم، والذي نشر فعالياته موقع نادي ليفربول الرسمي عن اتفاق جميع أندية الدوري على إنهاء موسم 2019/2020 والحفاظ على نزاهة المنافسة.

كما ناقشت الأندية الإنجليزية في الاجتماع الخطوات الممكننة نحو التخطيط لاستئناف الموسم، والتوقيت المناسب والآمن لتنفيذ تلك الخطوة.

وتم التأكيد في الاجتماع على ضمان ألا يتأثر أي شخص بشكل مباشر بجائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال البيان: "تضع أندية الدوري الإنجليزي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين والمديرين وموظفي النادي والداعمين والمجتمع الأوسع أولوية قصوى، قبل استئناف النشاط الرياضي".

وأشار البيان إلى أن الرابطة والأندية تدرس خطوات أولية تجريبية للعودة إلى التدريبات وممارسة النشاط الرياضي، ولكن أشارت إلى أن تلك العودة لن تأتي إلا بتصديق من الحكومة، وتحت إشراف طبي متخصص وبعد التشاور مع اللاعبين والمدربين.

ورحبت الرابطة بتشكيل فريق عمل طبي حكومي من أجل دراسة كيفية عودة النشاط الرياضي.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين في البلاد قد أعلنت في وقت سابق أن أهم معايير عودة الدوري الاجليزي الممتاز، هي ضمان الحماية الصحية لجميع اللاعبين والطاقم التدريبي، بما في ذلك استخدام الأقنعة الطبية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية.

ولم تتفق الأندية الإنجليزية حتى الآن على موعد محدد لاستئناف النشاط الرياضي.