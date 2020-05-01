أضرار كبيرة... الأهلي المصري يرفض إلغاء الدوري

رفض النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، فكرة إلغاء الدوري، التي طرحت مؤخرا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، أن النادي الأهلي طالب بعقد اجتماع موسع لرؤساء الأندية مع وزير الشباب واتحاد الكرة من أجل الوصول لقرار مناسب في ظل الأوضاع الحالية.

ونقل الموقع عن مصدر بالنادي الأهلي، قوله "إن فكرة إلغاء الدوري قد يكون لها أضرار كبيرة للغاية ويجب أن تكون آخر الحلول المطروحة على الساحة".

وأشار المصدر إلى أن "الأندية سوف تعاني كثيرا في حالة إلغاء المسابقة، ويجب أن يكون هناك سيناريوهات مقترحة للتعامل مع الأزمة الحالية".

يشار إلى أن 13ناديا مصريا رفضوا فكرة استكمال الدوري؛ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد جراء مواجهة فيروس كورونا مطالبين الدوله بإلغاء الدوري حرصا على سلامة اللاعبين.

وطالب عدد من الأندية بعدم التسرع َفي اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية وتعقيم الملاعب والالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في حال استئناف النشاط والعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.