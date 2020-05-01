من هي الممثلة اللبنانية التي يتابعها نيمار على انستغرام؟

وأثار جدلا واسعا بين متابعي النجم البرازيلي، حيث تعد سينتيا هي الممثلة العربية الأولى التي يتابعها النجم البرازيلي، بحسب ما ذكر موقع "كووورة" الرياضي العربي.

View this post on Instagram A post shared by C Y N T H I A S A M U E L (@cynthiasam) on Apr 28, 2020 at 11:05am PDT

وتكهن بعض المتابعين بوجود علاقة عاطفية قد تجمع الثنائي، ولكن حتى اللحظة الأمر غير رسمي وغير معلن وهو مجرد شائعات، ولم يتبين السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة.