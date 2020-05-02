رونالدو في دائرة الاتهام حول إصابة ديبالا بكورونا

وجهت صحيفة إيطالية أصابع الاتهام إلى النجم البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بأنه وراء تسريب أخبار إصابة رفيقه في الفريق، الأرجنتيني باولو ديبالا، بفيروس كورونا للمرة الرابعة.

فبحسب صحيفة Corriere dello sport الإيطالية، فإن البرتغالي قد يكون المسؤول عن تسريب أخبار إصابة ديبالا بفيروس "كورونا" للمرة الرابعة، لتجنب العودة إلى إيطاليا، بعدما طلبت إدارة يوفنتوس من اللاعبين المقيمين في الخارج العودة استعدادا لاستئناف التدريبات.

وأضافت الصحيفة إن رونالدو يرفض فكرة العودة إلى إيطاليا في الوقت الحالي، ويفضل البقاء في مسقط رأسه بجزيرة ماديرا البرتغالية، التي يتواجد فيها منذ أن تم تعليق الدوري الإيطالي في 9 مارس/ آذار الماضي.

ووفقا للصحيفة فإن هناك عددا من المؤشرات التي تدعم مزاعمها بتسريب رونالدو بواسطة المقربين، أخبار إصابة زميله ديبالا بفيروس "كورونا المستجد"، لكي يدعم موقفه الرافض للعودة إلى إيطاليا.

وجاء الإعلان عن إصابة ديبالا من إسبانيا بالبرنامج الشهير El Chiringuito، الذي كشف بأن فحوصات الأرجنتيني جاءت إيجابية للمرة الرابعة.

وقال مقدم البرنامج جوسيب بيدريول: "جاءت النتيجة إيجابية بعدما خضع باولو ديبالا لفحوصات فيروس كورونا المستجد، لتتأكد إصابته للمرة الرابعة".

وفاجأ خبر الإعلان عن إصابة اللاعب الأرجنتيني بفيروس "كورونا" المتابعين، كون مصدره كان برنامجا تلفزيونيا إسبانيا، في الوقت الذي يوجد فيه ديبالا بإيطاليا.