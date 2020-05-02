مايك تايسون يعود لحلبات الملاكمة بفيديو يظهر قوته... شاهد

فاجأ بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي مايك تايسون، محبيه بمقطع مصور يظهر فيه تدريباته استعدادا للعودة إلى حلبات الملاكمة.

المقطع المصور يظهر تايسون وهو يقوم بتدريبات اللكم والحركة في وقت ظهر فيه بأنه لا يزال يحافظ على قوة لكماته المشهورة وسرعتها، حيث نشر المقطع المصور بصفحته الخاصة على "إنستغرام".

هذا وصرح تايسون في 25 أبريل/ نيسان إنه قد يعود إلى حلبة الملاكمة للمشاركة في حدث خيري، مضيفا إلى أنه سيعود إلى التدريب المنتظم ولا يستبعد المشاركة في مسابقات استعراضية.

ولد مايك تايسون في 30 يونيو 1966 في بروكلين ، بنيويورك، دخل تايسون عالم الملاكمة المحترف في عام 1985.

وفي عام 1986 فاز ببطولة العالم للوزن الثقيل، وفي العام التالي فاز ببطولة الاتحاد العالمي للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة وأصبح بطل العالم بلا منازع.