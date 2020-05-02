رغم إصابة 3 لاعبين بكورونا فور العودة... فريق ألماني يصر على الاستمرار في التدريبات

أعلن باول كلين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولون الألماني، أن "ناديه لا يحصل على معاملة خاصة" عقب السماح للفريق بالاستمرار في التدريبات، على الرغم من وجود ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفريق.

وقال كلين لموقع ناديه الرسمي: "لا يوجد لدينا قواعد خاصة. ليس صحيحا أنه في حالات مشابهة في جهة أخرى بعينها، سيتوجب على الجميع دخول الحجر الصحي. هناك إرشادات واضحة على كيفية التعامل مع الأشخاص المخالطين للمصابين".

وأعلن كولون عن إصابة ثلاثة أفراد بفيروس كورونا، على هامش استعدادات أندية الدوري لاحتمالية عودة الدوري الألماني خلال الشهر الجاري.

وأشار النادي إلى أن الثلاثي المصاب، هم لاعبان واختصاصي علاج طبيعي، من المقرر أن يدخلوا الحجر الصحي لمدة أسبوعين وسيتم خضوعهم للاختبار مرة أخرى قبل السماح لهم بالعودة.

وقال كلين إن السلطات الصحية تواصلت مع المصابين الثلاثة، وأي شخص تواصل معهم بشكل مباشر يجب أن يتم وضعه في الحجر الصحي.

وأوضح الطبيب أن التدريبات ستستمر وفق قواعد التباعد الاجتماعي والتي تقلل من المخاطر.