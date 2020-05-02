لاعب إنتر ميلان يقول لنادي برشلونة "اجعلوني من أولياتكم"

إذا كان نيمار هو أحد خيارات برشلونة، يبدو أن الفريق الإسباني هو هدف وغاية لاعب إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز .

وأكدت ذلك صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "الأرجنتيني الدولي أخبر إدارة إنتر ميلان بأنه لا يريد تجديد تعاقده في ميلانو وأنه يتطلع لارتداء قميص برشلونة واللعب إلى جوار زميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي".

وأكدت الصحيفة أن لوتارو "يعمل بهدوء وبدون ضجة من أجل برشلونة"، منوهة في ذلك إلى أن "اللاعب في الوقت الحالي، لا يستجيب لطلبات إنتر لتحسين عقده وتمديده، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا أنه لا يريد الاستمرار في النادي الإيطالي".

يذكر أن عقد مارتنيز يمتد حتى 2023، ويوجد بند لإنهاء العقد بين في يوليو/تموز 2020، مقابل 111 مليون يورو.