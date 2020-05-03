إيطاليا... قرار رسمي بشأن عودة النشاط الرياضي لكرة القدم

أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية، مساء اليوم الأحد 3 مايو/ أيار، قرارا رسميا بشأن عودة النشاط الرياضي لكرة القدم.

وقالت الوزارة الإيطالية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إن فرق دوري الدرجة الإيطالي يمكنها عقد جلسات تدريب فردية، اعتبارا من يوم الاثنين وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، قد قال في تصريحات سابق إن العودة للتدريبات الفردية يمكن أن يبدأ من 4 مايو، وأن تعود التدريبات الجماعية للفرق في 18 مايو.

وقال وزير الرياضة، فينتشينزو سبادافورا، إن الرياضيين في الألعاب الفردية يمكن أن يبدأوا التدريب من 4 مايو، ويجب على أولئك في الرياضات الجماعية الانتظار حتى 18 مايو.

ووجه بيان سبادافورا انتقادات، بسبب قرار نادي ساسلو بإعادة لاعبيه إلى التدريبات الجماعية بدءا من يوم السبت.

وقالت إدارة نادي بولونيا، إنها منحت إذن خاص للرياضيين في الرياضات الجماعية للمشاركة في دورات تدريبية على أساس فردي اعتبارًا من 4 مايو، أن اللاعبين يمكنهم استئناف التدريب يوم الثلاثاء.

وفي منطقة كامبانيا، التي تضم نادي نابولي، قالت أيضًا إن اللاعبين يمكنهم بدء التدريب. ولم يعلق نابولي بعد.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "يُسمح للرياضيين وغير الرياضيين، من التخصصات غير الفردية، مثل أي مواطن، بممارسة الأنشطة الرياضية الفردية، في المناطق الخاصة والعامة، فيما يتعلق بمسافة السلامة بين الأشخاص التي لا تقل عن مترين وفيما يتعلق بحظر التجمع".

وتم إيقاف الدوري الإيطالي منذ 9 مارس، وترغب معظم الأندية الإيطالية ورابطة الأندية والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استكمال الموسم، على الرغم من أن الحكومة الإيطالية تقول إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح لها بذلك.

وأصدر الاتحاد الإيطالي إرشادات مفصلة لأساليب التعامل حال استكمال الدوري مثل عزل اللاعبين في معسكرات تدريب في الأيام الأولى للتجمع.