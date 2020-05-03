رسميا... الداخلية الإيطالية توافق على عودة تدريبات فرق الدوري

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الأحد، موافقتها على عودة تدريبات فرق الكالتشيو مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أرسلت وزارة الداخلية قرارا رسميًا إلى المحافظين، لإبلاغهم بالموافقة على عودة التدريبات الفردية للأندية بدءًا من الغد وحتى يوم 17 مايو/ أيار الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "يُسمح للرياضيين وغير الرياضيين، من التخصصات غير الفردية، مثل أي مواطن، بممارسة الأنشطة الرياضية الفردية، في المناطق الخاصة والعامة، فيما يتعلق بمسافة السلامة بين الأشخاص التي لا تقل عن مترين وفيما يتعلق بحظر التجمع".

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، أعلن في وقت سابق، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم على عودة اللاعبين للتدريبات الفردية بالأندية 4 مايو/ أيار المقبل.

وأضاف كونتي، أن التدريبات الجماعية ستعود بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديدا في 18 مايو/ أيار، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين"،

وتوقف النشاط الرياضي في إيطاليا في 9 مارس/ أذار الماضي، حيث أقيمت آخر مباراة يوم 8 من نفس الشهر بين يوفنتوس وإنتر ميلان.

وأعلنت الأندية الـ20 المشاركة في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، نيتها استكمال منافسات الموسم الحالي (2019/2020)، والذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن العودة المحتلمة لاستئناف النشاط ربما تكون في 4 يونيو/ حزيران المقبل.