برشلونة مستعد للتخلي عن 9 نجوم مقابل صفقتين عالميتين

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع 9 لاعبين من نادي برشلونة الإسباني.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن برشلونة منفتح بشأن الاستماع للعروض للتخلي عن لاعبيه سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، باستثناء الأسطورة ليونيل ميسي.

وبحسب التقرير، فإن اللاعبين الـ9 من نجوم الفريق وعلى رأسهم المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، أنطوان غريزمان الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا، وزميله عثمان ديمبلي.

كما تضم القائمة، كل إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، والمدافع صامويل أومتيتي، والذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد وآرسنال، بالإضافة إلى نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو، نيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو.

Premier League clubs to be offered nine Barcelona stars in summer salehttps://t.co/n2X0J6SYiL pic.twitter.com/iG6mvnpgyZ — Mirror Football (@MirrorFootball) May 2, 2020

ويسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم أنطوان غريزمان، بالإضافة للمدافع أومتيتي.

وأوضح التقرير أن فيليب كوتينيو، يعتبر أكثر اللاعبين المطلوبين في إنجلترا، حيث يتنافس عليه 4 أندية، وهي "تشيلسي وتوتنهام وإيفرتون ونيوكاسل".

ويستعد برشلونة للتعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز، وأيضا يريد النادي الكتالوني استعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا مرة أخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي.