الدوري الإسباني يعود في يونيو

أكد بيان إسباني أن أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ستعود للتدريبات هذا الأسبوع.

وحسب "رويترز" قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو/ حزيران.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.