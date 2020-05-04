القبض على نجم الوداد المغربي

ألقت السلطات المغربية بمدينة الجديدة، القبض على مدافع الوداد محمد الناهيري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، بسبب كسره حظر التجول المفروض في البلاد.

وتفرض السلطات المغربية حظر للتجول بهدف مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما ذكره موقع "Le360" المغربي، تم إيقاف الناهيري وهو يقود سيارته رفقة خطيبته، ليتم اصطحابه إلى قسم الشرطة.

وأوضح لاعب الوداد سبب كسره حظر التجول، بأنه كان مضطرا للتوجه إلى أحد المستشفيات، حيث كانت خطيبته تعاني من آلام في البطن.

وسارع سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، بالتدخل من أجل إطلاق سراحه اللاعب.

ويستعد نادي الوداد لتجديد عقد الناهيري، الذي أبدى موافقته على الاستمرار مع الفريق، في ظل اهتمام العديد من الأندية به.