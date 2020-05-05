نيوكاسل يدخل في دائرة المهتمين بالحصول على خدمات نجم برشلونة

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على خط الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم فريق برشلونة التشيلي أرتورو فيدال، إلى جانب كل من فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

ووضع برشلونة سعرا تراوح بين 15 و20 مليون يورو، للأندية الراغبة في الحصول على خدمات التشيلي صاحب الـ32 عاما، وقد يدخل ضمن صفقة الفريق الإسباني للحصول على خدمات لاعب الانتر، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

ويواجه برشلونة أزمة في السيولة المالية، ليضع قائمة بعدد من اللاعبيين لطرحهم في سوق الانتقالات، والتي ضمت كلا من صامويل أومتيتي وجونيور فيربو ونيلسون سيميدو ولاعب خط الوسط إيفان راكيتيتش والمهاجم مارتن بريثويت.

في الوقت الذي لا يرغب فيه عدد من اللاعبيين المغادرة ويسعون لإثبات وجودهم في الفريق، بالإضافة لاقتراب انتهاء عقود بعضهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ماركا" الغسبانية.

يذكر بأن فيدال انتقل إلى برشلونة قادما من بايرن ميونيخ عام 2018 مقابل 18 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي مع النادي في يونيو/حزيران 2021.

شارك فيدال في 22 مباراة في الدوري الإسباني لبرشلونة في هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وساهم بصناعة هدفين.