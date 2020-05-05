برشلونة يخضع لاعيبه لفحوصات طبية تمهيدا لعودة التدريبات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفريق سيخضع غدا بالكامل للفحوصات الطبية، قبل بداية جلسات التدريب المنفرد في الأيام القادمة.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفريق سيعود، غدا الأربعاء، إلى مدينة جوان جامبر الرياضية، للخضوع للفحوصات الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل بدء التدريب الفردي خلال الأيام المقبلة.

ℹ️ Barça players to undergo medical testing on Wednesday at the Ciutat Esportiva — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 5, 2020

وأضاف أن "رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" أعطت الضوء الأخضر، لإجراء هذه الاختبارات للاعبي البارسا".

وأوضح البيان أنه "تم الانتهاء من عملية التطهير والتعقيم، التي أجريت اليوم الثلاثاء في المرافق التي يمتلكها النادي".

وسيتمكن اللاعبون من المران بشكل فردي في المدينة الرياضية، بمجرد معرفة نتائج الفحوصات، على أساس التدابير المعتمدة من أجل رفع القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

وكانت آخر مباراة خاضها برشلونة، في مارس/آذار الماضي، وتحديدا يوم 7 من الشهر ذاته، أمام ريال سوسيداد في الدوري وانتهت بهدف نظيف للبارسا.

وتوقفت كرة القدم لمدة 50 يوما وأكثر، بسبب فيروس كورونا وتفشيه في معظم أنحاء العالم، وتحديدا إسبانيا إحدى أكثر الدول تأثرا بالفيروس.