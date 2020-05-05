نجم الزمالك المصري يعلن تلقيه 3 عروض للرحيل عن الفريق

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن تلقيه 3 عروض في الوقت الحالي من أجل الرحيل عن الفريق.

ونقل موقع "الوطن سبورت" عن مصدر مطلع داخل النادي، قوله أن "اللاعب كريم بامبو تحدث مع مسؤولي النادي، وأكد لهم أنه تلقى 3 عروض إلى الأن من أجل الرحيل عن الفريق، ومن بينهم العودة إلى الإسماعيلي مرة أخرى".

وأوضح المصدر أن "اللاعب يريد حسم مصيره خلال الفترة الحالية، من أجل تحديد وجهته المقبلة، في ظل عدم اعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، عليه خلال الفترة الماضية".

وكان كريم بامبو، انتقل لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من الإسماعيلي، في واحدة من الصفقات التي كان من المتوقع أن تُحدث أثرا كبيرا داخل الفارس الأبيض.

وتشهد الفترة الحالية، توقف للنشاط الرياضي في مصر، وبناء عليه لا تخوض الفرق التدريبات الجماعية، ويكتفون بالتدريبات في المنازل فقط.

وفي وقت سابق، حدد اتحاد الكرة المصري يوم 27 مايو/ آيار الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، موعدا لعودة أندية الدوري الممتاز للتدريبات الجماعية من خلال معسكرات مغلقة، حال الحصول على موافقة رسمية من مجلس الوزراء على استئناف مسابقة الدورى المتوقف بسبب تفشى فيروس كورونا".

وتضمن التصور الذي تمت مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة، أنه في حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدوري المصري منتصف مايو/آيار الجاري، ستعود الأندية للتدريبات الجماعية عقب إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف مسابقة الدورى أول يوليو/تموز المقبل.