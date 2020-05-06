"مبلغ خيالي"... الوليد بن طلال يقترب من شراء هذا النادي

ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن "الأمير الوليد بن طلال كثف اجتماعاته مع مسؤولي النادي وهناك شبه اتفاق على إتمام صفقة الاستحواذ، إلا أن ملعب "فيلودروم" لم يتم الاتفاق عليه بعد، إذ أنه مملوك للمدينة وليس للنادي إلا أن مصادر أكدت أن البلدية الفرنسية وافقت على بيعه .

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 250 مليون يورو، وأن هناك محادثات بين أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، ومقربين من الأمير السعودي.

🔥 #TuttoMercatoweb nous fait savoir que le milliardaire saoudien Al-Walid Bin #Talal serait en contacts avancés avec Frank #McCourt pour racheter l’OM.🤔🤔Perso j'y crois pas trop a cette information...mais bon revons un peu😋⚪Ⓜ️⚫ https://t.co/EV1IbSXlLB — Marseille Plus Qu'un Club+237🇨🇲 (@plus_237) May 5, 2020

وتم ربط اسم الوليد بن طلال بشراء نادي مارسيليا منذ 6 سنوات، وتحديدا في عام 2014، حيث كانت الصفقة في طريقها للانتهاء، قبل أن تفشل في اللحظات الأخيرة.