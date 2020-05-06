تركيا تعلن استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس

أعلن نهاد أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا، في أغسطس/ آب القادم.

وذكر رئيس الاتحاد التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، أنه سيتم استئناف الدوري المحلي بدءا من 12 يونيو/ حزيران وستستكمل الموسم بحلول نهاية يوليو/ تموز، بعد تعليقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن البطولات ستستكمل في يوليو القادم، وسيتم تقديم الكؤوس في الملاعب.

#عاجل | الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن استئناف بطولات الدوري اعتبارًا من 12 و13 و14 يونيو القادم بعد تعليقها بسبب وباء كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 6, 2020

​وتابع "وفي أغسطس، سنستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الحكومة التركية تأجيل كل من بطولات كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد بسبب وباء كورونا.