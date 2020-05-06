زيدان يستعد للعودة مرتديا القناع الطبي... صور

نشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، صورة للنجم الفرنسي زين الدين زيدان مرتديا القناع الطبي، في أحد الاستديوهات الخاصة بالنادي.

وعلق الحساب الرسمي للنادي: "نحن نستعد للعودة"، في إشارة إلى اقتراب عودة فرق الدوري الإسباني قريبا للتدريبات، بحسب بيان اتحاد الكرة الذي صدر يوم أمس الأول الاثنين.

​وحسب "رويترز" قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو/ حزيران.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قرر في مارس الماضي وقف مسابقة الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.