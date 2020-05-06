جيجز: فشلت في استنساخ صلاح وماني

وقال جيجز في حواره مع صحيفة "ذا أثليتيك"، إنه حاول اتباع نفس طريقة اللعب الهجومية لنادي ليفربول الإنجليزي خلال مواجهة سابقة له ضد كرواتيا.

وأشار إلى أنه لم يتمكن من تطبيق ما يقوم به الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو عن طريق لاعبيه في ويلز.

وتابع: "شاهدنا فرقًا عدة، سواء في الدوري الإنجليزي أو مسابقات أخرى، وذلك لإيجاد ما كنا نبحث عنه".

وأوضح جيجز: "شاهدنا عدة مقاطع، وصلنا إلى ما نريده، نفس المباديء ولكننا سنجري تعديلات طفيفة للغاية".

واستكمل: "قمنا بتجربة هاري ويلسون في مركز المهاجم الوهمي، ضد كرواتيا، مثلما يفعل فيرمينو مع ليفربول كثيرًا".

وقال المدير الفني لويلز: "حاولت استنساخ صلاح وماني عن طريق الاستعانة بجاريث بيل ودانيل جيمس، هما مثلهما تمامًا في مهام المركز، ولكنني فشلت".