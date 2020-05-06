أمر ملكي من العاهل السعودي يخص الشأن الرياضي

ورفع الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة النادي، بهذه المناسبة، الشكر والامتنان للملك سلمان على رعايته ودعمه المتواصل لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها.
وأشاد الفيصل بمتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وحرصه على أن تصل هذه الرياضة للمستوى اللائق.
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 6, 2020
صدور موافقة #خادم_الحرمين_الشريفين على تغيير اسم #نادي_الفروسية إلى #نادي_سباقات_الخيل. https://t.co/qlY3tekEJt #واس pic.twitter.com/9RTlIJdVkg
وأضاف الأمير بندر بن خالد الفيصل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته، الأسبوع الماضي، على تنظيم الهيئة العليا للفروسية سيكون له كبير الأثر في تطور رياضة سباقات الخيل.
وشدد الفيصل على أن الهدف هو "الوصول بالرياضة لأفضل المستويات العالمية بما يواكب مكانة بلادنا الغالية في جميع المجالات".
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