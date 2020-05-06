لاعب جزائري يمثل أمام القضاء الفرنسي بسبب فعل فاضح

يمثل فريد الملالي، لاعب أنجيه، أمام القضاء الفرنسي بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء بعدما أطلقت الشرطة سراحه مساء الثلاثاء.

وكان الدولي الجزائري قد شوهد من قبل جيرانه، مساء الاثنين، وهو يمارس العادة السرية في فناء مجمع المباني الذي يسكن فيه، بحسب موقع "جول" العالمي.

ولم تكن هذه المرة الأولى، ليبلغ الجيران الشرطة التي وصلت وقامت باعتقال اللاعب، على أن يخضع للمحاكمة في الفترة المقبلة.

El Melali was seen 'masturbating in the courtyard of his block of flats while looking at a woman who lives on the ground floor.'



The 22-year-old has been charged with sexual exhibition, according to ESPN. https://t.co/LKJmHQfE6M — SPORTbible (@sportbible) May 6, 2020

صاحب الـ23 لم يقم بنفي فعلته أمام الشرطة، وتؤكد تقارير أن محاميه سيسعى لإثبات أن موكله لم يكن على دراية بقدرة الجيران على رؤيته.

اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2023، وقد سجل هذا الموسم خمسة أهداف في 11 مباراة.