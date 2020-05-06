الأهلي: أندية غير قادرة أن تكون رقم 1 تطالب بإلغاء الدوري

يرى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الأندية التي تطالب بإلغاء الموسم الجاري من الدوري المصري، تريد هذا لأنها غير قادرة على أن تكون رقم 1.

وقال مرتجي في تصريحات إذاعية: "نشعر بالحزن لمطالبة بعض الأندية التي تنافس على الهبوط بإلغاء الدوري".

وتابع: "كما أن هناك أندية غير قادرة على أن تكون رقم 1 تطالب بالإلغاء".

وأضاف: "في دوريات مثل ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا الجميع يريد عودة النشاط. هنا أيضا يجب أن يعود النشاط مع وضع ضوابط".

وأكمل: "متبقي 17 مباراة على نهاية الدوري، لذا من الممكن أن ننهي الدوري في شهرين فقط".

وأتم خالد مرتجي: "قرار إلغاء الدوري سيكون من الدولة، ولهذا لن نعارضه. لكن هل سنتوج باللقب مثل باريس سان جيرمان".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولين العرب أقرب ملاحقيه.