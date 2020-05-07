ميسي الهندي يسجل ركلة حرة رائعة... فيديو

الفتى يبلغ من العمر 12 عاما، وسجل ركلة حرة من مسافة بعيدة، مسددا الكرة بإتقان شديد، حيث مرت من حلقة معلقة في نقطة التقاء القائم بالعارضة.

ووصف العديد من المغردين الفتى بـ"ميسي الهند"، خاصة وأنه ظهر وهو يرتدي قميص الأرجنتين رقم 10.