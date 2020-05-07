إصابة 3 لاعبين في الدوري الإيطالي بكورونا

أعلن أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من العاملين بالنادي بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب "فرانس برس" قال نادي فيورنتينا: "بعد الفحوصات المخبرية التي أجريت بعد ظهر أمس، نعلن أن ثلاثة رياضيين وثلاثة أشخاص من الطاقم الصحي التقني ثبتت إصابتهم بكوفيد- 19".

شرع النادي حسب البروتوكول في عزل الأشخاص ذوي الصلة بهم. وأضاف فيورنتينا أن باقي الفريق سيخضع للاختبارات، يوم الجمعة، استعدادًا لبدء التدريب الذي سيكون على أساس طوعي.

تجري أندية دوري الدرجة الأولى اختبارات للاعبي الفرق والموظفين، تزامنًا مع استعدادها للعودة إلى ملاعب التدريب هذا الأسبوع لبدء جلسات تدريبية فردية.

كما جاءت نتائج الاختبارات إيجابية لثلاثة من لاعبي "فيولا" - باتريك كوترون ، والألماني بيزيلا، ودوسان فلاهوفيتش، في شهر مارس، لكنهم حصلوا على نتائج واضحة منذ ذلك الحين.

اجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم، مع اللجنة العلمية التقنية الحكومية لمناقشة البروتوكول الطبي للعودة المحتملة إلى التدريب الجماعي، المقررة في 18 مايو/ أيار.