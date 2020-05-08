سعودي وكويتي يترشحان لجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا

وأعلن مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بدء اللجنة المختصة في اختيار قائمة المتنافسين على “جائزة أفضل لاعب في آسيا 2020” في رسم الخطوط العريضة، وحصر أسمائهم ضمن قائمة، بحسب صحيفة "الرياضية".

🌟النجم سالم الدوسري ضمن قائمة تضم 10 متنافسين على لقب أفضل لاعب في آسيا 2020 . pic.twitter.com/z9qTUfwDP2 — مـ ـد ر ج الـ ـهـ ـلا ل (@modarajalhilal) May 7, 2020

وأشار المصدر إلى دخول سالم الدوسري، لاعب فريق الهلال الأول الكرة القدم والمنتخب السعودي، وأحمد الظفيري، لاعب فريق القادسية الكويتي والمنتخب الكويتي بوصفهما اسمَين عربيين للمنافسة على الجائرة.

وتضم قائمة المرشحين عشرة لاعبين، سيُعاد تقييمها فور استئناف المنافسات الآسيوية، واختيار ثلاثة منهم، وإعلان أسمائهم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يُتوج الفائز في حفل الاتحاد الآسيوي مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن فوز أكرم عفيف، المتوّج مع منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2019، بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019، ليخلف بذلك مواطنه وزميله في نادي السد عبد الكريم حسن.

وأسهم أكرم عفيف بشكل كبير في فوز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا التي جرت أوائل السنة الماضية في الإمارات، كما لعب دوراً مؤثراً في وصول فريقه السد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.