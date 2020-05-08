شاهد ميسي ورفاقه في أول تدريب لبرشلونة بعد فترة التوقف... فيديو وصور

خاض لاعبو فريق برشلونة، اليوم الجمعة، المران الفردي الأول لهم منذ توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصل كل لاعب من برشلونة إلى ملعب التدريب في سيارته الخاصة مرتديا ملابس التدريب، ليتمكن من الذهاب إلى الملعب مباشرة دون الحاجة لدخول غرف تغيير الملابس.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

وأقيم المران على 3 ملاعب: ملعب تيتو فيلانوفا، ملعب 2 وملعب 3، حيث تم تقسيم اللاعبين للحفاظ على مسافة السلامة المطلوبة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

📸 Barcelona players back in training. 😍 pic.twitter.com/SK0aikuTnz — FC BARCELONA 💎 (@MessiFalse9) May 8, 2020

وبمجرد انتهاء الجلسة التدريبية، عاد اللاعبون مباشرة إلى المنزل دون زيارة غرف تغيير الملابس أو الاستحمام.

Barcelona Kulübü, İspanya'da antrenmanlara izin verildikten sonra 56 günün ardından bugün topbaşı yaptı



Bugün gerçekleştirilen idmanda Messi, Suarez, Ter Stegen, Vidal, Roberto, Griezmann, Lenglet, Pique, Umtiti, Alba ve Firpo yer aldı.



İşte Barcelona'lı futbolcular... pic.twitter.com/zaY2ebrIMI — Asist Analiz #EvdeKalTürkiyem (@AsistAnaliz) May 8, 2020

ولا يوجد تاريخ محدد لاستئناف الليغا، ولكن يتوقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني العودة في 22 يونيو المقبل في حالة الحصول على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.

يُذكر أن الدوري الإسباني متوقف منذ مارس الماضي، حيث كان برشلونة متربعا على الصدارة عندما تم تعليق البطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.