"فيفا" يجري تغييرات في قواعد كرة القدم عقب أزمة كورونا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة، إنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع عقب أزمة كوفيد-19.

وأشار الاتحاد إلى أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه؛ وفقا لـ "رويترز".

وفي وقت سابق تحدث فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا ليتوافق مع التقويم السنوي في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريبا.

من جانبه قال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران، وأن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024.

ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإنجلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.