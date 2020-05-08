"أدعو الجميع إلى الحذر"... رئيس "كاف" يتحدث عن موعد استئناف المسابقات

وقال رئيس "كاف" في حوار مع "وكالة الأنباء الألمانية"، إن "الهيكل القاري لا يزال يفتقر إلى وضوح الرؤية بخصوص موعد استئناف المسابقات والمباريات الأفريقية"، مشيرا إلى أن "الأولوية تبقى للجوانب الصحية والإنسانية".

وعن مصير مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد المتوقفتين عند نصف النهائي، بسبب فيروس كورونا المستجد، قال أحمد أحمد إن "هناك إجراءات نقوم بها صلب الكاف ونتأكد من تقديم مساهماتنا للأندية التي تشارك في مسابقاتنا القارية من خلال دفع منح جوائزهم بسرعة مقارنة بمرحلة المسابقة التي وصلوا إليها بالفعل".

وأوضح بشأن موعد استئناف المسابقتين القاريتين، أن "كاف يفتقر إلى الرؤية، علينا أن ننتظر قبل صدور هذا القرار. وبصفتي رئيسا للاتحاد القاري أدعو الجميع إلى توخي الحذر الشديد وانتظار استقرار الوضع الوبائي العالمي".

وتابع: "أنا لا أريد أن تكون كرة القدم مصدرا لزعزعة استقرار الإجراءات العازلة التي تتخذها الحكومات المختلفة للتعامل مع هذا الوباء.. إذا استمرت هذه الأزمة فالأولوية للصحة ولحياة الإنسان" .

وأكمل: "اتخذنا كافة التدابير وكان رد فعلنا الأول هو التأكد من أن الموظفين الذين يعملون في المقر يمكنهم العمل من المنزل.. ثم مثل أي مكان في العالم اتخذنا خطوات لوقف أنشطة كرة القدم تمامًا حتى ياتي ما يخالف ذلك".