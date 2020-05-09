مدرب نادي الهلال يثير غضب المتابعين بتصريحات عن مدينتين سعوديتين

جاءت تصريحات الجابر في مقابلة أجراها اللاعب السابق مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية.
وطالب الجماهير الجابر بالاعتذار عن تصريحات أدلى بها عن الأحساء وجازان، وقال فيها: "كلمه شح (لاعبين) في الملاعب السعودية كلمة غير صحيحة، المشكلة في الكشاف والكشافين الي اختفوا عن ساحات والمشكلة ما عاد عندنا البرامج الي تعطي، أول وين كنت تكتشف الموهبة؟ في الحواري..".
#سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر :— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 8, 2020
لدينا مواهب، ولكن المشكلة في اكتشاف المواهب ورعايتها منذ البداية pic.twitter.com/ZDJ8DqWmno
وتابع قائلا: "الآن في مدارس وبدأت البرامج على المدارس لكن وين الكشافين، هل كل نادي عنده (سكاوتينغ) كما يسموها في أوروبا؟ أنا متأكد على عدد السكان الموجودين في جيزان ولا في الأحساء، ليش ضربتلك هذول كمثل؟ لأن هذول أكثر عدد سكان وأكثر فقر ودائما يقول لك الحاجة زي البرازيل الحاجة وفي مواهب ولكن هل الموهبة هذه يكون في ناس راحت وشافت المواهب من الصغر؟.."
للمعلومية— عبدالعزيز بن بدر بن جلوي آل سعود (@abmalsaud) May 9, 2020
الأحساء انجبت ابرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية وهي احد اسباب تقدم السعودية اقتصادياً بثرواتها الغنية، كلامك مردود عليك والاعتذار افضل من التبرير . @SamiAlJaber
وردا على تصريحات الجابر، غرد الأمير السعودي عبدالعزيز بن بدر بن جلوي آل سعود، قائلا: "للمعلومية.. الأحساء أنجبت أبرز المواهب في تاريخ الكرة السعودية وهي أحد أسباب تقدم السعودية اقتصادياً بثرواتها الغنية، كلامك مردود عليك والاعتذار افضل من التبرير".
لقاء مميز ... من نجم مميز ... وبدت الحسابات الوهمية ب النباح كالعادة 😂 #سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/AAZXxdrAmc— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 8, 2020
في المقابل وجدت تصريحات الجابر تأييدا من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة حيث علق قائلا: "لقاء مميز ... من نجم مميز ... وبدت الحسابات الوهمية ب النباح كالعادة".
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "سامي الجابر في ليوان المديفر"، تباينت فيه ردود الأفعال وإن كانت تميل إلى استنكار تصريحات الجابر".
لم أشاهد #سامي_الجابر_في_ليوان_المديفر— فـــهد اللـّـهيبي🇸🇦 (@AllehibiF) May 9, 2020
ولكن مالذي يعنيه سامي @SamiAlJaber
بعبارة " جيزان والأحساء الأكثر سكّان وفقر " !
فالمدن السعودية الأكثر سكّاناً ليست جيزان
و لا الأحساء 🤔 و لا توجد لدينا مُدن فقيرة
ولله الحمد ✋
ولعلّه خانه التعبير بذلك😔pic.twitter.com/LUUnJzqeAA
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