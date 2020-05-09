ما سبب منح مبابي لقب هداف الدوري الفرنسي رغم تساويه مع وسام بن يدر

منح الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لقب هداف الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020 من قبل رابطة الدوري.

بعد قرار من الحكومة الفرنسية بإيقاف بطولة الدوري لهذا الموسم بسبب تفشي جائحة "كورونا"، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري.

كما تم منح جائزة هداف الدوري للفرنسي مبابي، على الرغم من تساويه بعدد الأهداف مع وسام بن يدر مهاجم موناكو برصيد 18 هدفا.

وجاء منح القائمين على بطولة الدوري للقب الهداف للفرنسي، استنادا على عدة أمور منها، معدل التهديف، فإن المعدل التهديفي لمبابي أفضل من بن يدر، حيث أنه سجل الـ18 هدفا في 20 مباراة فقط، بينما احتاج مهاجم موناكو إلى 25 مباراة لتسجيل نفس العدد من الأهداف، بحسب ما نقل موقع "جول".

واحتل مهاجم ليون موسى ديمبيلي المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2020، حيث سجل النجم الصاعد 16 هدفا.

إلا أن الفرنسي طالب من الاتحاد الفرنسي بمساواة بن يدر في جائزة الهداف تيمنا بالدوري الإنجليزي.