إصابة نجم برشلونة خلال ثاني مران للفريق بعد التوقف... صور

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، خلال ثاني مران للفريق بعد العودة إلى التدريبات مرة أخرى.

وقال برشلونة على الحساب الرسمي بـ"تويتر"، إن نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي قد أصيب في التدريب الفردي، صباح اليوم السبت.

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 9, 2020

وأشار النادي إلى أن "إصابة المدافع الفرنسي جاءت في ربلة الساق اليمنى، وأن عودته ستعتمد على تطور حالة الإصابة".

The second day of individual training sessions pic.twitter.com/B6V07qa2lb — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 9, 2020

ولم يحدد النادي موعدا لتعافي أومتيتي من الإصابة التي لحقت به.

وخاض لاعبو فريق برشلونة، أمس الجمعة، المران الفردي الأول لهم منذ توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وصل كل لاعب من برشلونة إلى ملعب التدريب في سيارته الخاصة مرتديا ملابس التدريب، ليتمكن من الذهاب إلى الملعب مباشرة دون الحاجة لدخول غرف تغيير الملابس.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 Back to work! pic.twitter.com/P9kVSzhEFr — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 8, 2020

وأقيم المران على 3 ملاعب: ملعب تيتو فيلانوفا، ملعب 2 وملعب 3، حيث تم تقسيم اللاعبين للحفاظ على مسافة السلامة المطلوبة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

وبمجرد انتهاء الجلسة التدريبية، عاد اللاعبون مباشرة إلى المنزل دون زيارة غرف تغيير الملابس أو الاستحمام.

📸 Barcelona players back in training. 😍 pic.twitter.com/SK0aikuTnz — FC BARCELONA 💎 (@MessiFalse9) May 8, 2020

ولا يوجد تاريخ محدد لاستئناف الليغا، ولكن يتوقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني العودة في 22 يونيو المقبل في حالة الحصول على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.

يُذكر أن الدوري الإسباني متوقف منذ مارس الماضي، حيث كان برشلونة متربعا على الصدارة عندما تم تعليق البطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.