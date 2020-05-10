مارادونا حزين لرحيل قدوته

تعيش الأرجنتين تحت وطأة صدمة بسبب مقتل نجم كرة القدم السابق توماس كارلوفيتش، عن عمر 74 عاما، على يد أحد اللصوص، الذي قام بفعلته البشعة لمجرد رغبته في سرقة الدراجة الهوائية للقتيل.

شارك المئات من مشجعي نادي سنترال كوردوبا في جنازة كارلوفيتش، وهو الفريق الذي أمضى فيه أفضل وأطول فتراته كلاعب قبل اعتزاله عام 1983.

حيث أقيمت جنازته في ملعب النادي، وجرى تغطية النعش بعلم الفريق، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأنصار.

⚽DÍA TRISTE PARA EL FÚTBOL ARGENTINO



🔸Tras el violento robo sufrido el miércoles, falleció Tomás "Trinche" Carlovich, a los 74 años



🔸Jugó en Central Córdoba y en 1977 llegó a Colón



🔸Fue parte de la selección rosarina que en 1974 venció al Seleccionado Argentino pic.twitter.com/kykJ6WvDaM — Facu Novillo (@facundo_novillo) May 8, 2020

كما ونعى نجم الكرة العالمية والأرجنينية، دييغو أرماندو مارادونا، النجم السابق، وكتب على صفحته الخاصة على "إنستغرام" قائلا " بتواضعك رقصتنا جميعاً يا ترينتش. لا أستطيع أن أصدق ذلك ، التقيت بك قبل قليل ، وغادرت بالفعل. تعازيّ لأسرتك، وآمل أن تتحقق العدالة. نرجو أن ترقد بسلام ، يا سيد".

يذكر بأن مارادونا كان قد وصف كارلوفيتش بإحدى مقابلته بأنه "الأفضل في العالم"، بحسب ما نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية.

ويعتبر كارلوفيتش، الكرواتي الأصل، بمثابة الملهم والمعلم بالنسبة لمارادونا، رغم أنه لم يخض أي مباراة دولية بقميص المنتخب الأرجنتيني.