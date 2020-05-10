مارادونا حزين لرحيل قدوته

شارك المئات من مشجعي نادي سنترال كوردوبا في جنازة كارلوفيتش، وهو الفريق الذي أمضى فيه أفضل وأطول فتراته كلاعب قبل اعتزاله عام 1983.
حيث أقيمت جنازته في ملعب النادي، وجرى تغطية النعش بعلم الفريق، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأنصار.
⚽DÍA TRISTE PARA EL FÚTBOL ARGENTINO— Facu Novillo (@facundo_novillo) May 8, 2020
🔸Tras el violento robo sufrido el miércoles, falleció Tomás "Trinche" Carlovich, a los 74 años
🔸Jugó en Central Córdoba y en 1977 llegó a Colón
🔸Fue parte de la selección rosarina que en 1974 venció al Seleccionado Argentino pic.twitter.com/kykJ6WvDaM
كما ونعى نجم الكرة العالمية والأرجنينية، دييغو أرماندو مارادونا، النجم السابق، وكتب على صفحته الخاصة على "إنستغرام" قائلا " بتواضعك رقصتنا جميعاً يا ترينتش. لا أستطيع أن أصدق ذلك ، التقيت بك قبل قليل ، وغادرت بالفعل. تعازيّ لأسرتك، وآمل أن تتحقق العدالة. نرجو أن ترقد بسلام ، يا سيد".
يذكر بأن مارادونا كان قد وصف كارلوفيتش بإحدى مقابلته بأنه "الأفضل في العالم"، بحسب ما نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية.
ويعتبر كارلوفيتش، الكرواتي الأصل، بمثابة الملهم والمعلم بالنسبة لمارادونا، رغم أنه لم يخض أي مباراة دولية بقميص المنتخب الأرجنتيني.
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