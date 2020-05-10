نيمار يستعد للضغط بطريقة جديدة على باريس سان جيرمان لمغادرته

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى رغبة نجم المنتخب البرازيلي وباريس سان جيرمان، نيمار، في الضغط على إدارة فريقه الحالي من أجل السماح له بالعودة لصفوف برشلونة الإسباني.

وسيسلك النجم البرازيلي طريقا جديدا للخروج من صفوف نادي العاصمة الباريسية، من خلال رفضه لخفض المرتبات التي تنوي إدارة النادي الفرنسي تطبيقه بسبب الأزمة المالية الضخمة الحالية التي يمر بها الفريق بسبب جاحئة فيروس كورونا.

بالإضافة لمواصلة إصراره على رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، بحسب ما نشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن ما يفعله نيمار وضغطه المستمر على الفريق العاصمي لن يكون كافيا لعودته إلى صفوف برشلونة، فيجب ألا يكون الأمر فقط أن باريس سان جيرمان وافق على فتح الباب أمامه من أجل الرحيل.

فيجب أن يجد برشلونة لاعبين رفيعي المستوى للغاية لإتمام الصفقة بمقابل مالي منخفض، مثل (جريزمان، كوتينيو، ديمبيلي، أومتيتي)، وإذا حدث ذلك، وهو أمر صعب للغاية، كما وسيطلب برشلونة من نيمار الموافقة على تقليص راتبه الشخصي إلى النصف تقريبا خلال فترة التخفيضات في برشلونة، كل تلك الأمور قللت من توقعات عودة اللاعب البرازيلي في الأيام الأخيرة، إلا أن البرازيلي لايزال يحاول العودة بشتى الطرق.