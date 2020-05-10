الشرطة الإنجليزية تحذر من استئناف الدوري وتطلب تأجيله

قالت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، إن قيادات الشرطة في البلاد، طلبوا من المسؤولين عن الدوري الإنجليزي تأجيل خطة العودة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قال دافيد جاميسون، مفوض الشرطة في ويست ميدلاندز (إحدى المناطق التي ستستضيف المباريات)، إن "إقامة المباريات في الملاعب المحايدة تؤدي أيضًا إلى زيادة مخاطر فيروس كورونا".

وأضاف "أتفهم أن الناس يريدون استئناف كرة القدم، لكن السلامة يجب أن تأتي أولا".

وأوضح "لا أستطيع رؤية أن هناك طريقة لإقامة المباريات دون مخاطر كبيرة، ماذا يحدث إذا حضر الآلاف من المشجعين؟ كيف سيمكن للشرطة فرض التباعد الاجتماعي؟ كيف يمكن أن يفرقوا بين المجموعات المتنافسة؟".

وتابع "حتى لو لم يحضر المشجعون، على الشرطة أن تكون في حالة الاستعداد".

وأكد أن "الضباط الذين يعملون معي يقومون برعاية المواطنين، ويحتاجون التركيز على ذلك".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، عن ريشارد بيفان، المدير العام لرابطة مديري الدوري الإنجليزي الممتاز، قوله إن عدم موافقة الأندية على إكمال الموسم في ملاعب محايدة سيؤدي إلى إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم لعب جميع المباريات المتبقية في الدوري الإنجليزي خلف أبواب مغلقة، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تسري فيه مخاوف من أن يتجمع المشجعون في خارج استاد إذا لعبت الفرق في ملاعبها الخاصة.

وأفادت الصحيفة بأن بيفان قد أكد أن اختيار الملاعب سيتم بدقة شديدة، وأن تكون ملاعب محايدة ودون جمهور، وبعيدة عن الجمهور فعليا.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي قد توقف، لمساعدة الحكومة البريطانية في حملتها للحد من الاختلاط بين الأفراد خلال الفترة الحالية، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط حتى الآن.