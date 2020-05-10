هل تؤجل البطولة... رابطة الدوري الإسباني تعلن عن حالات كورونا جديدة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم عن اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء التحليلات الأخيرة التي تمت.

وجاء في بيان الرابطة "بين أندية الدرجة الأولى والثانية تم اكتشاف خمس حالات إيجابية بفيروس كورونا بين اللاعبين في الساعات الأخيرة".

وأضاف: "كل الذين ظهرت تحليلاتهم إيجابية لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وفي المرحلة الأخيرة من المرض".

5 حالات كورونا تُهدد استكمال الدوري الإسباني 😳😷 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2020

وحذرت الرابطة في بيانها "جميع المشاركين في التدريبات وطلبت منهم عدم الاستهانة بإجراءات وتعليمات السلامة في المنشآت أو في المنازل حتى نضمن أن يكون عدد الإصابات قليلا".

وأكدت الرابطة بأنه لن يتم ذكر أسماء اللاعبين المصابين كحماية للخصوصية.

واستأنفت الكثير من الأندية الإسبانية ومنها برشلونة، تدريباته بشكل فردي تمهيدا للعودة للنشاط الكروي من جديد بعد توقف البطولة في مارس/ آذار الماضي بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن يستأنف ريال مدريد التدريبات للمرة الأولى منذ شهرين غدا الاثنين بينما عبرت الرابطة عن أملها بعودة المباريات الرسمية من جديد بحلول يونيو/ حزيران المقبل بدون جمهور.